Bolsonaro megszólalt, nem ismerte el a vereséget

A vasárnapi választási veresége óta most szólalt meg először Jair Bolsonaro – írja a BBC. Köszönetet mondott azoknak a szavazóknak, akik rá szavaztak, de nem ismerte el vereségét, igaz nem is vitatta az eredményt.

Bolsonaro azt is mondta rövid nyilatkozatában, hogy mindig is az alkotmány keretein belül maradt, és továbbra is tiszteletben tartja azt. Vezérkari főnöke hozzátette: kezdetét veszi a hatalomátadás folyamata.

A vereséget szenvedett elnök a nyilatkozatában nem említette Luiz Inacio Lula da Silvát, aki a vasárnapi választáson legyőzte őt.

Brazíliában vasárnap óta egyre nőtt a feszültség: Bolsonarót támogató teherautó-sofőrök a választási eredmény kihirdetése után országszerte útlezárásokkal kezdtek el tiltakozni.