A szlovák külügyminiszter Orbán Nagy-Magyarország térképéről: Jogunk van a paranoiához

A lengyel Rzeczpospolitának adott interjút Ratislav Kacer szlovák külügyminiszter, amit idehaza a Mandiner szemlézett elsőként.

A szlovák politikus a beszélgetésben hosszan fejtegette a magyar-szlovák együttélés kérdését és problémáit, emlékeztetve, hogy ez egy ezeréves házasság, amelyben szerinte voltak jó és rossz dolgok is, „de a szlovákok és a magyarok kapcsolata nagyjából fél évszázadon túl jó házasság volt, a két fél egyenrangú volt, ha ez nem lett volna, a szlovákok nem élték volna túl”.

Kacar aztán arról beszélt, hogy a magyarok Trianon után traumatizálódtak, és szerinte jelen pillanatban van oka paranioára a szlovákoknak, a románoknak, Kárpátalja és Vajdaság lakosainak. A paranoia oka pedig Orbán Viktor dolgozószobájában keresendő.

„Ha ránézünk a magyar miniszterelnök irodájára, az irodában egy óriási térképet láthatunk a történelmi Magyarországról. A bécsi és a berlini kancellári hivatalban nincs ehhez hasonló térkép” – fejtegette a szlovák külügyminiszter, majd úgy folytatta,

jogunk van a paranoiához. A határok ki vannak jelölve, az országhatárok csak konszenzussal változtathatók meg, más módon nem. Mi bizakodva tekintünk a jövőbe, de tudom, hogy figyelembe kell vennünk ezeket az aggályokat, mert a paranoia néha valóra válik.

Orbán Viktornak nem először róják fel a Nagy-Magyarország térképét, 2019 decemberében Horvátország miniszterelnöke, Andrej Plenkovic háborodott fel azon, hogy Orbán egy olyan képet posztolt a Facebookra, amelyen az adventi koszorú mellett a térkép is látszódott a szoba egy kiemelt pontján. Plenkovic akkor azt mondta, Horvátország határai ott vannak, ahol vannak. Idén tavasszal pedig szintén a horvátok orroltak meg a miniszterelnökre, miután az olajembargó körüli viták során azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy „Magyarországnak is lenne tengere, ha nem vették volna el tőle.” Ezt követően egy horvát tengerparti étterem nyomban közölte is, hogy a jövőben nem szolgálják ki a magyar vendégeket.