Putyin a mozgósítás hibáinak kijavítását kérte

Putyin az orosz katonai mozgósítás hibáinak kijavítását kérte – írja a The Guardian. Több helyen is idős emberek, diákok, betegek vagy katonai gyakorlattal nem rendelkező sorkatonák mozgósításáról számoltak be. Ez is hozzájárult ahhoz a nagyfokú elégedetlenséghez, mely Putyin bejelentése óta Oroszországban tapasztalható.

Ez a mozgósítás sok kérdést vet fel. Minden hibát ki kell javítanunk, és biztosítanunk kell, hogy ne ismétlődjenek meg

– mondta Putyin a biztonsági tanácsával tartott videokonferencián, amelyet csütörtökön sugárzott az orosz televízió. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is elismerte, hogy „hibák” történtek a mozgósításban, amelynek 300 000 katonai tapasztalattal rendelkező tartalékos katonára kellett volna összpontosítania. Az OVD-Info szervezet szerint több mint 2400 embert vettek őrizetbe a mozgósítás elleni oroszországi tüntetéseken annak szeptember 21-i bejelentése óta. Sok orosz is úgy döntött, hogy elmenekül az országból, ami nagy sorokat okozott Grúzia, Kazahsztán, Mongólia és Finnország határain.