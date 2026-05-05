Videón a NASA hangsebességet átlépő repülőgépe

A NASA tesztelte legújabb, X–59-es repülőgépét – írja a Scientific American. Az új generációs repülőgép hangrobbanás nélkül lépi át a hangsebességet.

A NASA célja, hogy csendesebbé tegye a szuperszonikus utazást. Az X–59 sugárhajtású repülőgép még fejlesztés alatt áll. Úgy akarják vele áttörni a hangsebességet, hogy nem hangos robbanást, hanem hangos „dörrenést” okozzon.

Ha nagyobb a repülési sebesség, az rövidebb repülési időt jelent, azonban, ha egy repülőgép a hangsebességnél gyorsabban halad, akkor lökéshullámokat kelt, amelyek szuperszonikus hangrobbanásokat eredményeznek. Ezek kellemetlenségeket okozhatnak a közelben lakóknak, sőt akár károkat is okozhatnak a házakban, illetve megijeszthetik az állatokat.

Az X–59 sugárhajtású repülőgép ezeket a problémákat igyekszik kiküszöbölni. Tűhegyes orrával úgy tervezték, hogy több mint 1500 kilométer/órás sebességgel repüljön – ami körülbelül kétszerese a nagy kereskedelmi repülőgépek sebességének –, miközben a hangrobbanás zaját minimálisra csökkenti. A NASA becslése szerint a hangrobbanás inkább egy távoli mennydörgésre fog hasonlítani.

Az új tesztfelvételeken látható, ahogyan az X-59-es sugárhajtású repülőgép különböző légi manővereket hajt végre a kaliforniai Mojave-sivatag felett.

A NASA a jövőben tervez az Egyesült Államok lakóövezetei felett repülni és felmérést készíteni a lakosok tapasztalatairól a csökkentett zajjal kapcsolatban.