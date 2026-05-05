Zárug Péter Farkas: A Fidesz elhasznált brand lett, nem lehet megújítani

Múlt héten az új Tisza-kormány utolsó minisztereinek neve is ismertté vált. Zárug Péter Farkas a kirajzolódó kormánystruktúra és a megismert nevek alapján nagy kihívásnak látja, hogy vannak olyan tárcák, amelyeket a nyáron a nulláról kell felépíteni. Mindezt úgy, hogy a rendszerváltás ígérete mellett Magyar Péternek egyensúlyoznia kell a 16 minisztérium nagy ígéretei között. A politológus a Laurence J. Peter nevéhez köthető Péter-elvet idézi meg, miszerint minden hierarchikus intézményben és az államban az előremenetel addig tart, amíg az ember el nem éri alkalmatlansági fokának maximumát.

Most mindenki az alkalmatlansági fokának a maximumán van. Mind alkalmas személyek, de attól, hogy valaki kiválóan látja az ágazatnak tudományos szempontból a problémáit, nem biztos, hogy egy 600 fős minisztérium elvezetésére is képes.

Hétköznapi körülmények között a jól működő intézményrendszer biztosítaná, hogy az új vezető beérje saját alkalmasságát, de jelen helyzetben az intézményi és személyes kompetenciát egymással párhuzamosan kell felépíteni. Az elemző szerint ez ki fog egyenlítődni, de nagyon rövid ideje van az új kormánynak, ebben lát kockázatot.

Magyar Péter azt ígérte, hogy a hosszú idejű politikai kormányzás után, amelyben csúcsminisztériumok voltak, visszatér a klasszikus értelemben vett reszort szerinti kormányzáshoz, amelynek esetében a miniszterektől nem annyi az elvárás, hogy a főnök bizalmát élvezzék. Ehhez a típusú kormányzáshoz azonban általában hozzátartozik, hogy a minisztereknek önálló programjuk van, itt azonban a Tisza általános programja adott, és ehhez választottak szakértőt.

Melléthei-Barna Márton kinevezése kapcsán Zárug nem látja jogosnak a nepotizmus vádját, azért, mert a leendő igazságügyi miniszter egyben Magyar Péter sógora.

A nepotizmus nem azt jelenti, hogy pusztán azért, mert rokonom, ne lehetne ez vagy az. Korábban sem ez volt a baj, hanem a valódi nepotizmus, hogy valaki nem ért hozzá, nem tudja ellátni a feladatát, és formalitásért kapja a jövedelmét. Ez a nepotizmus. Ebben az esetben én ezt nem látom.

Ruff Bálint feladatköre kapcsán a politológus úgy látja, mintha ő egyszerre lenne miniszterelnökséget vezető miniszter és tárca nélküli minisztere a számonkérésnek vagy az elszámoltatásnak. Mivel ez utóbbi a kampány kiemelt ígérete volt, ezzel a kinevezéssel Magyar Péter saját maga felelőssége mellé húzott egy másik személyt. Az azonban, hogy melyik miniszter kap nagyobb hangsúlyt a következő kormányban, ki fog majd jól érdeket érvényesíteni, Zárug szerint egyelőre beláthatatlan.

Jellegzetesen az Orbán-rezsimből jövő kérdés, hogy ki lesz a kormány erős embere. Ott minden alkalommal ez volt: mennyire erős könyöklő az új manus, aki most pozícióba került. Reméljük, hogy nem ez lesz ennek a kormányzatnak az alapállása, de itt az idő fogja ezt eldönteni.

Az új kormánynak nagyon széttartó és eltérő elvárásokkal kell szembenéznie a politológus véleménye szerint, ráadásul a magyar társadalom megtanulta az Orbán-kormányok alatt, hogy ne dőljön be a puszta kommunikációnak. Ahhoz, hogy össze tudja tartani a Tisza vezetése a tábort és a kormányzatot, az elszámoltatás mindenféleképpen az elsők között kell legyen. Azon belül Zárug az MNB-ügyet látja kiemelt össztársadalmi elvárásnak, amelynek kapcsán a felelősségre vonást nem szabad elmulasztani.

Arra a kérdésre, hogy mi kellene ahhoz, hogy ne pusztán a rezsim birtokbavétele, hanem rezsimváltás történjen, a politológus egyértelműen az új alkotmányt nevezte meg.

Ki volt mondva a választónak, hogy azért kell kétharmad, mert nem kétharmadban ez a rendszer marad. Ahogy mi Török Gáborral fogalmazunk, ez abszolút köztársaság, amelyik csak bizonyos elemekben hordoz demokratikus jegyeket, sokkal inkább a szuverén akarat áramlása. Az állam már nem semleges entitás, a köztársasági intézmények akarat-végrehajtók. Azért ilyen nagy a felhatalmazás, hogy azt felszámoljuk.

A helyzet paradoxona ugyanakkor az elemző szerint, hogy a választási ígéret betartásához azt az eszköztárat kell használni, amelynek lebontása szintén beletartozik az ígéretbe. A politikai logika ilyenkor azt kívánja, hogy a politikai szereplő előbb vegye előre azt, amiről megígérte, hogy elvégzi, és utána csökkentse a hatalmát.

Reménykedünk, hogy egy új alkotmányos nemzetgyűlésben, abban tényleg széles körben részt lehet majd venni. Ez lehet, hogy Magyar Péter miniszterelnökségét lerövidítené. Mert, mondjuk, az első ciklusa csak másfél évig tartana, utána lenne egy új alkotmány, és megkezdhetné a második ciklusát. Így csak öt és fél éve lenne összesen, de az történelmi jelentőségű lenne.

Arról már a választás utáni hetekben beszélt Zárug Péter Farkas, hogy a leköszönő miniszterelnök részvételével nem lát esélyt a Fidesz megújulására. Jóval nagyobbnak tartja a világ kihívásait annál, hogy a jobboldali érzelmű, fideszes szavazók az Orbán Viktorhoz való lojalitásuk alapján válasszanak az elkövetkező 5–10 évben.

Megújulásképtelennek tartom. A Fidesz egy végtelenül leromlott brand. Tehát, aki ebből a brigádból akarja megújítani, az azért nem tudja, és aki meg esetleg kívülről jönne, annak azt ajánlom, induljon el külön. Sokkal jobb.

A Fideszhez kötődő intézmény- és médiahálózattal kapcsolatban Zárug szerint a választók szintén ítéletet mondtak. Úgy látja, hogy ebből nem lehet felállni, mert primer hazugságokat mondtak.

Ez nem úgy van, hogy továbbmegyünk, és behívjuk, hogy hátha kevésbé hajlítja a valóságot. Nagyon remélem, hogy április 12-e e téren is húzott egy vonalat, és eldőlt, hogy ki az, aki szakértő és szakértőként vagy elemzőként egzisztál ezen a piacon, és ki az, aki meg agitpropdroid volt. Ez szerintem szemmel látható.

