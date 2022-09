Zelenszkij volt az első vezető, akivel Lizz Truss miniszterelnöki kinevezése után egyeztetett

Liz Truss, Nagy-Britannia új miniszterelnöke kedden telefonon beszélt ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkij elnökkel, akit „teljes támogatásról” biztosított.

Truss megerősítette, hogy az Egyesült Királyság töretlenül támogatja Ukrajna szabadságát és demokráciájaát– olvasható a Downing Street által kiadott közleményben.

Zelenszkij volt az első vezető, akivel Truss kormányfői kinevezése után telefonbeszélgetést folytatott, melyen megvitatták a globális biztonság megerősítésének szükségességét és a putyini háborús gépezetet tápláló források elzárására irányuló intézkedéseket.

A vezetők elítélték Putyin kísérleteit az energia fegyverként való felhasználására, továbbá Truss kiemelte: létfontosságú, hogy Oroszország zsarolása ne riassza el a Nyugatot attól, hogy Putyin megbuktatásán dolgozzon. Hangsúlyozta továbbá annak fontosságát, hogy az Egyesült Királyság és szövetségeseik tovább építsék energiafüggetlenségüket.

Zelenszkij elmondta: gratulál Trussnak a kinevezéshez, majd hozzátette, hogy érzése szerint képesek lesznek mélyreható és termékeny kapcsolatot kiépíteni, egyúttal meghívást küldött az új brit miniszterelnöknek, hogy látogasson el Ukrajnába.

I spoke to President @ZelenskyyUa this evening and reiterated our steadfast support for Ukraine’s freedom and democracy.

Russia's attempts to weaponise energy must not deter the West.

Ukraine can depend on the UK for support in the long term. 🇬🇧🇺🇦 https://t.co/Mai0LjY5AN pic.twitter.com/QdAAsMq8ZA

— Liz Truss (@trussliz) September 6, 2022