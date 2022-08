Megint robbant valami a Krímen

Arról ír az ukránbarát Nexta Twitter-oldalán, hogy robbanásokat lehetett hallani és látni a Krímen található Krasznohvargyijiszke településen. Videó is készült róla, hogy egy épület nagyon ég. Mindez azért lényeges, mert az utóbbi hetekben több, gyaníthatóan ukránok által elkövetett támadás érte az orosz megszállás alatt álló félszigeten, köztük katonai támaszpontokon is.

Local Telgeram channels report that explosions could be heard in occupied #Krasnohvardiiske, #Crimea. pic.twitter.com/wPGd385shJ

— NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2022