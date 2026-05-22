bűnügyemberkereskedelem
Belföld

14 milliót kaszált a férfi, aki szexrabszolgaként dolgoztatta a saját nejét

Kolontár Krisztián
2026. 05. 22. 09:51

Eljárás indult egy férfi ellen, aki 2015 óta, éveken át prostitúcióra kényszerített egy nőt, akit időközben feleségül is vett. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi előbb befolyása alá vonta, később már erőszakkal is kényszerítette a nőt arra, hogy külföldön szexuális szolgáltatásokat nyújtson.

A férfi a sértettel a prostitúciós tevékenységből származó, összesen több mint 14 millió forintot egy nemzetközi pénzátutalási rendszeren keresztül, rendszeresen hazautaltatta.

Letartóztatás

Az emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének minősített esete miatt indult büntetőeljárásában a főügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészséggel, és elrendelte a kényszerintézkedést. Végzését az ügyészség és a védelem is tudomásul vette, így az véglegessé vált.

