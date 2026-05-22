Tengeri T. rexet fedeztek fel a kutatók

Korábban ismeretlen tengeri őshüllőt fedeztek fel, amely a Tylosaurus rex, röviden T. rex nevet kapta. Az állat mintegy 80 millió éve, a kréta időszakban szelhette az óceánt – írja a Live Science.

Bár egyidőben élt a dinoszauruszokkal, és neve szinte megegyezik azok legismertebb képviselőjével, a Tylosaurus rex nem tartozik a dinoszauruszok csoportjába. Ehelyett a moszaszauruszok közé sorolható, amelyek teljesen külön ágon elhelyezkedő vízi hüllők voltak.

Amint az új fajt bemutató tanulmányból kiderül, a Tylosaurus rex nagyjából 13 méter hosszú lehetett, recés élű fogai voltak és kifejezetten erős állkapcsa. A szakértők úgy vélik, a T. rex veszedelmes ragadozó lehetett, példányai egymásra is gyakorta rátámadhattak.

A fajt évtizedekkel ezelőtt, Texasban felfedezett fosszíliák alapján írták le, amelyeket annak idején tévesen egy másik fajhoz soroltak be. A csontok azóta egy múzeumban pihentek, ott figyelt fel rájuk Amelia Zietlow paleontológus, a tanulmány első szerzője. Beható vizsgálatok útján a szakértőnek és csapatának sikerült megállapítania, hogy a maradványok valójában egy, a tudomány számára addig ismeretlen faj képviselőjéhez tartoznak, amely végül a Tylosaurus rex nevet kapta. A kutatás szerint számos másik múzeumi fosszília tartozhat a T. rex fajhoz, amelyeket korábban rosszul azonosítottak.

