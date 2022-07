Valami nagyon ég Donyeckben

A térségbeli történéseket (erős oroszellenes éllel) követő Nexta Twitter-csatornájára felkerült egy videó, amin valami nagyon füstöl Donyeck városában (ami ugye a szeparatisták ellenőrzése alatt áll 2014 óta). Úgy tudni, a Topaz nevű gyár kapott találatot a Kujbisevszkij kerületben. A Topaz nagymúltú vállalat, jelenleg elektronikus hadviselési felszerelést gyárt, így gyanús, hogy az ukránok szánt szándékkal lőtték ki.

It is reported that the area of the Topaz plant in the Kuybyshevsky district of occupied #Donetsk was hit. pic.twitter.com/sUv3sRSbyy

— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022