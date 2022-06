Oroszország nem csak diplomáciai, hanem „gyakorlati jellegű” intézkedéseket is tervez Litvánia ellen

Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Moszkva válasza Litvániának nem kizárólag diplomáciai, hanem „gyakorlati jellegű” lesz. A Reuters jelentése szerint Zakharova nem részletezte, hogy ez pontosan mit jelent – írja a The Guardian.

Oroszország azért rágott be Litvániára, mert Vilnius megtiltotta egyes árucikkek vasúton történő eljuttatását a kalinyingrádi enklávéba. A litván kormány azt hangsúlyozza most, hogy csak az uniós szankcióknak szerez érvényt. Moszkva azonban súlyos következményekre figyelmeztette Vilniust, hozzátéve, hogy válaszolni fognak a hasonló ellenséges lépésekre. A moszkvai litván nagykövetet már be is hívatták az orosz külügyminisztériumba, Nyikolaj Patrusev, az Orosz Biztonsági Tanács feje pedig olyan következményekre figyelmeztetett, amiket az egész litván lakosság meg fog érezni.

