Nem épül meg a fővárosba megálmodott MCC-székház

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának döntése alapján az MCC ingatlanfejlesztési társasága eredménytelennek nyilvánította a budapesti, központi épületre kiírt közbeszerzési eljárást – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Mindez azt is jelenti, hogy az intézmény nem építi meg a Somlói útra tervezett székházat.

Azt írták, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló, 2021. évi IX. törvény módosítási tervezetében foglalt 25/D. § (1) bekezdésére tekintettel az MCC kuratóriuma úgy döntött, hogy a korábban meghatározott fedezet összegét változatlanul fenntartja, és a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához szükséges többletfedezetet nem biztosítja.

A kuratórium valamennyi, az új budapesti központtal összefüggő körülményt megvizsgált, és az alapítvány vagyonával történő felelős gazdálkodás, valamint a kialakult helyzet jegyében hozta meg ezt a döntést

– tették hozzá a közleményben.

A kommünikében jegyezték még azt is, hogy az MCC Alapítvány kuratóriuma országos, nyílt építészeti tervpályázatot követően döntött az alapítvány új tehetséggondozási központjának engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséről. „A megalapozott előkészítő folyamatot követően a generálkivitelezésre irányuló, uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett, legkedvezőbb végleges ajánlat meghaladta a kuratórium által jóváhagyott fedezetet. A kuratórium a felelős gazdálkodás jegyében további fedezet biztosításához nem járult hozzá, aminek eredményeképpen a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány százszázalékos tulajdonában álló projekttársaság – a bíráló bizottság döntésével egyetértve – az eljárást eredménytelenné nyilvánította” – írták.