„Már hang alapján megmondják az emberek, merre tart egy lövedék” – egy nap a herszoni mentősökkel

Minden rendben lesz. Itt vagyunk. Nem fog meghalni

– mantrázza Vitalij, a herszoni mentőállomás vezető mentőtisztje egy néninek, akinek egy orosz tüzérségi csapás következtében majdnem leszakadt a lába.

Vitalij hazudik. Herszonban bárki, bármikor meghalhat – korra, nemre, életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül.

De a nagyit nem tudta átverni: „Hagyjanak engem, mentsék a többieket” – idézi fel a szavait Vitalij. A riasztás azt követően érkezett, hogy két orosz akna csapódott be egy lakóház közelében. Három idős nő üldögélt a panel előtti padon, beszélgettek. Végül az amputációval az asszony túlélte a támadást, ahogy a barátnői is életben maradtak.

Hónapokkal később újra találkoztunk – egy újabb orosz becsapódás történt a közelében, és a stressztől felment a vérnyomása. Felismert engem, és megköszönte, amit érte tettem

– emlékszik vissza Vitalij.

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Civileken kísérleteznek

A magyar határtól egynapi autóútra fekvő Herszont csak a Dnyeper választja el az oroszoktól. Ez volt az egyetlen megyeszékhely az öt éve tomboló háborúban, amelyet az orosz megszállóknak sikerült elfoglalniuk – igaz, csak 2022 őszéig ellenőrizték, utána vissza kellett vonulniuk a folyó túloldalára, hogy elkerüljenek egy ukrán bekerítést.

Azóta Herszon gyakorlatilag tesztpályává, gyakorlótérré változott. Itt tesztelik a drónokat, a támadásokat, a taktikákat, mielőtt máshol bevetnék őket

– mondja Mihajlo, Vitalij egyik mentős beosztottja.

És ez egy sokkal súlyosabb problémát jelez:

az oroszok civileken kísérleteznek.