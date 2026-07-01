Fidesz: Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere volt

Velkey György László, a kormány külügyi államtitkára a nap folyamán közzétett egy listát, melyből kiderült a nyilvánosság számára, hogy csak a tavalyi évben 2 036 759 693 forintba került az adófizetőknek az, hogy Szijjártó Péter, az előző kormány külgazdasági és külügyminisztere körbe repülte a világot.

A volt külügyminiszter és delegációja csak tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet a hivatali utakhoz. Velkey ezeket tételesen leírta, ahogy vonatkozó cikkünkben mi is megtettük. A gyűjtésből most csak két tételt emelnénk ki:

Az egyik a volt miniszter tavaly februári amerikai tartózkodása, amikor honvédségi gépek helyett Szijjártó egy bérelt luxusgéppel utazott, és az egész túra önmagában több mint negyedmilliárd forintba került. (Ezen utazás keretében tette meg Szijjártó vonattal a New York–Washington távot, amiről akkor büszkén posztolt is a Facebookon. Azt nem említette – de az Átlátszó kiderítette–, hogy a bérelt magánrepülő közben szintén átkelt egyik városból a másikba.

A másik egy márciusi utazás, ami 18 millió forintba került, Szijjártó ekkor Pozonyba utazott repülővel.

Az utazások és azok költségeinek nyilvánosságra kerülése a Fideszt is megszólalásra késztette, az ellenzéki párt szerda délután közleményt adott ki az ügyben.

Szijjártó Péter mindenki által tudottan Európa legjobb külügyminisztere és egyben külgazdasági miniszter is volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot, befektetést intézett el Magyarország számára. Munkája költségeinek összege az európai sztenderdeknek megfelelő

– olvasható a Havasi Bertalan által jegyzett szűkszavú reakcióban.