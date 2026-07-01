Ma lenne 65 éves Diana, a szívek királynője

Jövőre lesz harminc éve, hogy Diana hercegné halála megrázta a világot, amely mintha azóta sem tudta volna teljesen kiheverni a tragédiát. A szívek királynőjeként emlegetett hercegnéért milliók rajongtak, ám a brit bulvármédia megtaposta, és a királyi családban sem volt felhőtlen az élete. Galériában tekintjük át a sorsát.