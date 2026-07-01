Élet-Stílus

Ma lenne 65 éves Diana, a szívek királynője

Anwar Hussein / Getty Images
admin Csóti Rebeka
2026. 07. 01. 14:22
Anwar Hussein / Getty Images

Ma lenne 65 éves Diana, a szívek királynője

admin Csóti Rebeka
2026. 07. 01. 14:22
Jövőre lesz harminc éve, hogy Diana hercegné halála megrázta a világot, amely mintha azóta sem tudta volna teljesen kiheverni a tragédiát. A szívek királynőjeként emlegetett hercegnéért milliók rajongtak, ám a brit bulvármédia megtaposta, és a királyi családban sem volt felhőtlen az élete. Galériában tekintjük át a sorsát.
18 fotó
Élet-Stílus
brit királyi családdiana hercegné
Vitalij
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