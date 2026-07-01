Intenzív villámlással, jégesővel törtek be a hőségzáró viharok

Az elviselhetetlen hőségnek hevesebb zivatarok vetnek véget, írja az Időkép.

A lap cikke szerint az országban egyre többfelé pattantak ki zivatarok szerdán a délutáni órákban. Egyes zivatarokat intenzív villámtevékenység, viharos széllökések, felhőszakadás, illetve jégeső kísért.

A viharokkal érintett tájakon jelentősen visszaesett a hőmérséklet, nem egy helyen 20 fok alatti értékeket mutattak a hőmérők szerda délután 17 óra 15 perckor, miközben egyes mérőállomosokon még mindig 37–38 fokos hőség tombolt, ez azt jelenti, hogy 20 fokos hőmérsékleti kontraszt alakult ki a zivataroknak köszönhetően.

Az Időkép több videót is közzétett a vihar érkezésével, íme egy Szombathelyről: