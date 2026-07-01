A rendőrség elrettentő szándékkal közzétette egy nyíregyházi rolleres baleset videóját

Komoly balesetet szenvedett egy rollerező fiú Nyíregyházán, akit súlyos, életveszélyes sérülésekkel kellett kórháza szállítani a helyszínről. Az esetről a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség videót tett közzé a közösségi oldalán.

A rendőrök kiemelték, hogy a fiú szabálytalanul közlekedett, és nem használt védőfelszerelést.

A rendőrség az eset kapcsán nyomatékosan felhívta a rollerrel közlekedők figyelmét arra, hogy a saját biztonságuk érdekében viseljenek legalább bukósisakot, és tartsák be a közlekedési szabályokat.

A vakmerő mutatványok gyakorlásától, mint az egykerekezés, kérjük, hogy tartózkodjatok

– tanácsolta a fiataloknak a szabolcsi rendőrség, hozzátéve, hogy a szülőktől azt kérik, hogy gyermekeiket abban az esetben engedjék rollerrel közlekedni, ha meggyőződtek arról, hogy ismerik az alapvető közlekedési szabályokat, követik is azokat, és hajlandók viselni bukósisakot.