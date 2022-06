Szigorúan ellenőrzött vonatok, avagy Litvánia bekeményít Oroszországgal szemben

Litvánia egyre komolyabban beleáll az utóbbi tágabb időszakban a nagyhatalmakba. Előbb Kínát bőszítette fel azzal, hogy felmelegítette a Tajvannal való kapcsolatát, Ukrajna lerohanása óta pedig Oroszországnak szólnak be kemények a litvánok. Az orosz parlamentben már az is felmerült egy képviselő részéről, hogy vissza kéne vonatni Litvánia kilencvenes évek eleji orosz elismerését.

A BBC News szerint a legfrissebb hír a litván fronton az, hogy Vilnius megtiltotta egyes árucikkek vasúton történő eljuttatását a kalinyingrádi enklávéba. Immanuel Kant filozófus egykori német szülővárosa és környéke a második világháború után lett a Szovjetunió és az orosz tagköztársaság része. A Szovjetunió szétesésekor derült ki, hogy ez nem volt jó ötlet, ugyanis egymás alatt-mellett Lettország, Litvánia és Belarusz területe is elválasztja Kalinyingrádot, aminek legalább balti kikötője van, sőt az orosz balti flotta főhadiszállásának számít.

Mindenesetre a litván kormány azt hangsúlyozza most, hogy csak az uniós szankcióknak szerez érvényt. Moszkva azonban súlyos következményekre figyelmeztette Vilniust, hozzátéve, hogy válaszolni fognak a hasonló ellenséges lépésekre. A moszkvai litván nagykövetet már be is hívatták az orosz külügyminisztériumba, Nyikolaj Patrusev, az Orosz Biztonsági Tanács feje pedig olyan következményekre figyelmeztetett, amiket az egész litván lakosság meg fog érezni.

Mire vonatkozik a litván vasúti szállítási embargó? Az uniós szankciók alá eső termékekre, pl. szénre, fémekre, építőanyagokra és fejlett technikai eszközökre. Anton Alihanov kalinyingrádi kormányzó szerint a terület importjának 50 százalékára rúg ez.