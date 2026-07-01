Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 1-jén megtartott 27. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

8 (nyolc)

9 (kilenc)

12 (tizenkettő)

13 (tizenhárom)

21 (huszonegy)

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

Második számsorsolás:

13 (tizenhárom)

21 (huszonegy)

23 (huszonhárom)

25 (huszonöt)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

33 (harminchárom)

Nyeremények:

7 találatos szelvény nem volt.

6 találatos szelvény 65 darab, nyereményük egyenként 224 075 forint;

5 találatos szelvény 2569 darab, nyereményük egyenként 5670 forint;

4 találatos szelvény 36 328 darab, nyereményük egyenként 2075 forint.