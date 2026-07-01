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Belföld

Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 01. 21:49
Mohos Márton / 24.hu

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 1-jén megtartott 27. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 8 (nyolc)
  • 9 (kilenc)
  • 12 (tizenkettő)
  • 13 (tizenhárom)
  • 21 (huszonegy)
  • 24 (huszonnégy)
  • 25 (huszonöt)

Második számsorsolás:

  • 13 (tizenhárom)
  • 21 (huszonegy)
  • 23 (huszonhárom)
  • 25 (huszonöt)
  • 27 (huszonhét)
  • 30 (harminc)
  • 33 (harminchárom)

Nyeremények:

7 találatos szelvény nem volt.

6 találatos szelvény 65 darab, nyereményük egyenként 224 075 forint;

5 találatos szelvény 2569 darab, nyereményük egyenként 5670 forint;

4 találatos szelvény 36 328 darab, nyereményük egyenként 2075 forint.

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