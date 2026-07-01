Skandináv lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a július 1-jén megtartott 27. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 8 (nyolc)
- 9 (kilenc)
- 12 (tizenkettő)
- 13 (tizenhárom)
- 21 (huszonegy)
- 24 (huszonnégy)
- 25 (huszonöt)
Második számsorsolás:
- 13 (tizenhárom)
- 21 (huszonegy)
- 23 (huszonhárom)
- 25 (huszonöt)
- 27 (huszonhét)
- 30 (harminc)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények:
7 találatos szelvény nem volt.
6 találatos szelvény 65 darab, nyereményük egyenként 224 075 forint;
5 találatos szelvény 2569 darab, nyereményük egyenként 5670 forint;
4 találatos szelvény 36 328 darab, nyereményük egyenként 2075 forint.