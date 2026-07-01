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60 éve nem volt ilyen győzelem a focivébén

Az angol labdarúgó-válogatott tagjai a Kongó elleni meccsen.
Megan Briggs/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 01. 22:27
Az angol labdarúgó-válogatott tagjai a Kongó elleni meccsen.
Megan Briggs/Getty Images

Az angol labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 2-1-re győzte le a Kongói DK csapatát, így bejutott a legjobb 16 közé a világbajnokságon.

Rég fordult elő az angol csapattal, hogy egy vb egyenes kieséses szakaszában az első gólt kapja és fordítson, és győzzön: egészen pontosan 1966-ban.

Akkor ráadásul a hazai rendezésű vb döntőjében, az NSZK ellen. Helmut Haller már a 12. percben vezetést szerzett, végül hosszabbítást követően nyertek 4-2-re az angolok. Mind a mai napig az az egyetlen trófeája Angliának nagy tornán.

A mostani fordítás még csak a 16 közé jutást jelentette, és Harry Kane duplájához az is kellett, hogy a kispadról beálló Anthony Gordon történelmet írjon: ő az első angol csere, aki két gólban is szerepet vállalt a beállása után. Most mindkét találatot előkészítette.

Anglia a Kongó elleni győzelme után készülhet a társrendező mexikóiak elleni mérkőzésre Mexikóvárosban.

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