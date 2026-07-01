Vitézy Dávid lerombolta Lázár János „titokfalát” az építési engedélyek tervei elől

Újra nyilvánosan elérhetőek építési engedélyek mögött álló tervek, jelentette be Vitézy Dávid szerdán este a Facebookon.

A miniszter azt írta, Lázár János 2024 augusztusában döntött úgy, hogy megszünteti az ÉTDR-t, azaz az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét.

Ez a rendszer tette lehetővé, hogy bárki egyszerűen megtekinthesse az építési engedélyek mögött álló terveket. A cél egyértelmű volt: az online térben is minél erősebb titokfalat húzni a kíváncsiskodó szemek elé a kastélytulajdonosok érdekében

– írta a tárcavezető, aki szerint az egész döntés tökéletes példája volt annak, hogy milyen az, amikor néhány magánember akarata teljesen felülírja a közérdeket, a miniszter pedig visszaél a hatalmával. „A hatalmi gőg addigra már annyira elhatalmasodott a tárcán, hogy a vonatkozó kormányrendelethez indoklásként mindössze annyit fűztek hozzá: A kormányrendelet szerinti módosítás célja az építésügyi hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) tájékoztatási felületének megszüntetése.”

Vitézy közölte, „az új kormány a kastélytulajdonosok helyett a közérdeket kívánja képviselni, ezért miniszterként az egyik első kormányülésre beterjesztett javaslatom az ÉTDR nyilvános elérhetőségének visszaállításáról szólt.”

A kormány a hónap elején el is fogadta a javaslatot, most pedig már a kommentek között található linken újra bárki online megtekintheti majd a kiadott építési engedélyek mögött álló terveket, mindössze néhány kattintással

– írta.