Magyar Péter felmentette az NMHH elnökét

Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, közölte a Facebookon a miniszterelnök szerdán este.

Tarr Zoltán még május végén jelentette be, hogy költségvetési biztost neveznek ki a közmédia vagyonát és munkavállalóit tömörítő MTVA-hoz, és az annak ellenőrzéséért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH).

Akkor a Koltay vezette hatóság lapunk megkeresésére, azt írta erre,

jelenleg – az államháztartásról szóló törvény ismeretében – nem látjuk, hogy miként rendelhető ki jogszerűen költségvetési biztos vagy esetleg költségvetési felügyelő a megjelölt szervekhez. Az NMHH és az MTVA működése egyébként transzparens, és a jövőre nézve is együttműködési készségünket fejezzük ki minden olyan eljárás, vizsgálat tekintetében, amely megfelel a jogszabályoknak.

Koltayról 2024-ben derült ki, hogy az akkori miniszterelnök politikai igazgatójához, Orbán Balázshoz köthető MCC a magyar felsőoktatási viszonyokhoz képest kiugró fizetést ad egyes oktatóknak, így Koltay Andrásnak, a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Médiatanács elnökének. Ő vezette az MCC Szólásszabadság Műhelyét, amelynek éves bérköltsége – adókkal, járulékokkal – 12 millió forint volt, miközben Koltay András volt az egyetlen munkatárs is.

Az NMHH leköszönő elnöke 2022-ben interjút adott lapunknak: