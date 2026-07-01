A külügyi államtitkár közzétette, mennyibe kerültek tavaly Szijjártó Péter luxus magánrepülései

2 036 759 693 forint. Több mint kétmilliárd forint. Ennyibe kerültek Szijjártó Péter luxus magánrepülései csak tavaly a magyar adófizetőknek.

A volt külügyminiszter, aki egyszer munkát hazudva egy oligarcha luxusjachtján nyaralt, és mostanában abban sem teljesen biztos, hogy a családjával milliárdosoknak nevezhetők vagy sem, a hivatali útjain sem vetette meg a luxust

– közölte Velkey György László a Facebookon.

A külügyi államtitkár arról írt, a minisztérium átvilágítása közben az is tudomásukra jutott, hogy „a haza és a köz szolgálatára felesküdött volt miniszter milyen rendszerességgel bérelt magánrepülőgépeket, és ezekre mennyit költöttek a magyar adófizetők pénzéből.”

A volt külügyminiszter és delegációja csak tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet a hivatali utakhoz. Velkey ezeket tételesen leírta:

2025.01.27-01.29. – Brüsszel-London-Abu-Dzabi – 98 981 657 forint;

2025.02.04-02.06. – Budapest-New York (Teterboro)-Prága – 122 754 879 forint;

2025.02.17-02.20. – Budapest-New York (Teterboro), Washington-Budapest – 245 906 547 forint;

2025.02.13. – Budapest-Belgrád-Budapest – 37 525 538 forint;

2025.02.25. – Budapest-Genf-Budapest – 27 727 329 forint;

2025.03.03-03.05. – Budapest-Washington-Budapest – 121 426 125 forint;

2025.03.06. – Budapest-Pozsony-Budapest – 18 059 755 forint;

2025.03.17-03.19. – Brüsszel-Újdelhi-Hanoi-Budapest – 160 575 282 forint;

2025.06.04-06.06. – Budapest-Mexikóváros-San Salvador-Genf-Budapest – 202 039 586 forint;

2025.07.23-07.24. – Budapest-New York-Párizs-Budapest – 150 677 303 forint;

2025.09.12. – Budapest-München-Vaduz-Budapest – 53 468 458 forint;

2025.09.16-09.18. – Budapest-Tokió-Oszaka-Budapest – 196 531 753 forint;

2025.09.21-09.26. – Budapest-New York-Budapest – 160 024 129 forint;

2025.09.28-09.29. – Budapest-Dar es-Salaam-Budapest – 134 620 664 forint;

2025.10.21-10.23. – Budapest-(Luxemburg)-Washington-Budapest – 125 799 353 forint;

2025.11.12-11.14. – Budapest-Malé-Bejrút-Budapest – 32 320 711 forint;

2025.11.27. – Budapest-Banja Luka-Budapest – 11 951 037 forint;

2025.12.16-12.18. – Budapest-New York-Budapest – 134 932 591 forint;

2025.12.08. – Budapest-Isztambul – 1 436 996 forint rendelkezésre állás díj.

Tehát még egyszer: a bukott kormány csak tavaly több mint kétmilliárd forintot vett ki a magyar adófizetők zsebéből azért, hogy az oroszbarát külügyminiszterük luxus magángéppel repkedhessen a világban. Akár csak egészen a kétórás vonatútra lévő Pozsonyig vagy Bécsig.

– értékelt Velkey.

„Abszolút pénzszórás! És ezek csak a különgépek bérlési összegei, ehhez még hozzájönnek a szállás és egyéb kiadások” – fogalmazott.

És hogy ki engedélyezte Szijjártó Péternek, hogy magánrepülőgépet béreljenek neki az utakra? Hát maga Szijjártó Péter! Mert a saját rendeleteikkel ezt lehetővé tették neki. Láthatóan magával egészen megengedő volt az egykori külügyminiszter. U.i. Vajon Budai Gyula mit csinált rendszeresen ezeken az utakon Szijjártó oldalán?

– zárta a bejegyzését Velkey.