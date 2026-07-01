Nigerben őrizetbe vettek 16 embert, köztük magas rangú rendőrségi személyeket egy új törvény nevében, ami lehetővé teszi a melegek bebörtönzését

Nigerben őrizetbe vettek legkevesebb tizenhat embert az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot büntető új törvény alapján, amely lehetővé teszi, hogy többéves börtönbüntetéssel és pénzbírsággal sújtsák a melegeket – írja az MTI a Reuters nyomán.

A lap szerint a letartóztatottak között a vámőrség és a rendőrség több magas rangú tisztviselője, valamint civilek vannak.

A márciusban életbe lépett jogszabály öt és tíz év közötti szabadságvesztéssel és 10-től 100 millió (átszámítva 6-tól 66 millió forint) terjedő pénzbírsággal fenyegeti a melegeket. Az országban az azonos nemű házasságban élők tíztől húsz évig terjedő börtönbüntetést kaphatnakm emellett a jogszabály 50 és 500 millió CFA-frank pénzbírságot ír elő az LMBTQ -szervezetek működtetőinek. A nyugat-afrikai országban korábban az azonos neműek házassága tiltott volt ugyan, de az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot önmagában nem szankcionálták.

Afrika 54 államából mintegy harmincban büntetendő az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, van, ahol halálbüntetés is kiszabható emiatt. A Dél-afrikai Köztársaság az egyetlen afrikai állam, ahol törvényes az azonos neműek házassága, és alkotmányos védelem illeti meg a szexuális kisebbségeket.