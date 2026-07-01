170 kilométert barangolt az országban egy hőgutás férfi

„Happy enddel végződött egy középkorú férfi kalandja még keddre virradó éjszaka”, számolt be róla a Facebookon a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat.

Mint írták, a késő esti órákban kaptak egy telefonhívást egy magánszemélytől, miszerint egy zavart állapotban lévő férfival találkozott két település közötti mezőgazdasági területen.

A beszélgetés során egyértelműen hőgutára utaló jelek voltak felismerhetőek. A férfi rövid beszélgetést követően a gabonatáblát megcélozva ismeretlen helyre távozott

– írták.

Az időbeni értesítés és azonnali indulás meghozta az eredményt, ugyanis a korábbi helytől nem messze megtaláláuk a zavart, kimerült férfit, aki már négy napja barangolt, és körülbelül 170 kilométert tett meg. Eredetileg benzinért indult, mert az kifogyott az autóból. Jakabszállásról Jutáig jutott.

A rendőrség segítségével sikerült a beazonosítás, majd azt követően a mentők vizsgálatát követően a Kaposi Mór kórházba szállították.