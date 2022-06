Az oroszok eltalálták az orosz ortodox egyház egyik híres templomát Donyeckben

A Sviatohirsk Lavra-i Mindenszentek kolostora a Moszkvai Pátriarhátushoz tartozik Donyeck megyében, és az orosz bombázások miatt gyulladt ki. Az ukrán ortodox egyház és hadsereg szerint egyelőre nem voltak áldozatai a templomtűznek.

In Donetsk Oblast, Skete of All Saints of Sviatohirsk Lavra which belongs to the Moscow Patriarchate caught fire due to Russian shelling. No casualties are reported yet, say Ukrainian Orthodox Church and an officer of the Ukrainian Armed Forces pic.twitter.com/eVgJdluajG

— Hromadske Int. (@Hromadske) June 4, 2022