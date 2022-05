Visszaverték az ukránok az oroszokat, így nem sikerült átkelniükük a Donyec folyón

A brit védelmi minisztérium közlése szerint az orosz csapatok arra törekednek Izium és Szeverodonyeck környékén, hogy áttörjenek Szlovjanszkba és Kramatorszkba. Az elsődleges cél ezzel az volna, hogy az itt harcoló ukrán alakulatokat elszigeteljék az ország nyugati részén állomásozó egységek támogatásától vagy az erősítés lehetőségétől.

A közlemény szerint az ukrán erők azonban sikeresen megakadályozták, hogy az oroszok Donbaszban átkeljenek a Donyec folyón. A támadók az átkelési kísérlet során veszteségeket szenvedtek el.

– áll a közleményben.

Az oroszoknak a jelek szerint a komoly erőfeszítések ellenére nem sikerült jelentős előrelépést elérniük a területen, annak ellenére, hogy ide vonták össze az erőik nagy részét, miután kivonták és átcsoportosították az egységeket Kijev és Csernyihiv környékéről.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65