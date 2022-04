Macron Le Pennek: „ha ezt megteszi, abból polgárháború lesz”

Csaknem három órán vitázott egymással a két elnökjelölt a franciákat leginkább foglalkoztató kérdésekről, így a háború és az oroszok mellett a közbiztonságról, az Európai Unióról és a vallási kérdésekről is.

Emmanuel Macron francia elnök azzal vádolta meg kihívóját, a jobboldali szuverenista Marine Le Pent az elnökjelöltek szerda esti televíziós vitájában, hogy az orosz hatalomtól és Vlagyimir Putyin orosz elnöktől függ, miután egy orosz bank hitelezte a korábbi kampányát, írja tudósításában az MTI. Le Pen visszautasította Macron vádjait.

Macron egy ponton úgy fogalmazott, „az a gond, hogy amikor Oroszországról beszél, akkor a bankáráról beszél”, mire Le Pen azzal vágott vissza, hogy Macron vádaskodása tisztességtelen, főleg, hogy ő is tudja, hogy nem mond igazat, hiszen elnökként Macron hozzáfér minden francia titkosszolgálati információhoz. Ezt követően azt is vetélytársa szemére rótta, hogy az többször is fogadta Putyint az elmúlt években.

„Ön nem akármilyen banktól vett fel hitelt, még Oroszországban sem, hanem egy, a hatalom érdekeihez kötődőtől” – ütötte tovább a témát az elnök, amire Le Pen azzal vágott vissza, hogy egyetlen francia bank sem nyújtott neki kölcsönt, ezért kellett orosz hitelhez folyamodnia. Kiemelte, az egyetlen dolog, ami függést idéz elő a helyzetben az, hogy a kölcsönt visszafizesse, egyébként teljesen szabad. mondta az elnök kihívója.

Az ellenzéki politikust az előző elnökválasztási kampány idején hivatalában fogadta Vlagyimir Putyin, emiatt rendszeresen vádolják őt politikai ellenfelei azzal, hogy szoros viszonyt ápol az orosz hatalommal. A 2014-es regionális választásokat megelőző kampányához pártja, a Nemzeti Tömörülés 9,4 millió eurós összegben kapott hitelt az Első Cseh-Orosz Banktól, amelynek visszatérítésére 2020-ban kapott haladékot 2028-as határidővel az azóta tönkrement pénzintézet hitelezőitől. Korábban a pártalapító Jean-Marie Le Pen mikropártja, a Cotelec kapott 2 millió eurós összegű kölcsönt egy ciprusi offshore cégtől, amelyet francia sajtóértesülések szerint az orosz VTB bank volt vezetőjéhez köthető alapokból finanszíroztak. Marine Le Pen közvetetten jutott hozzá ehhez az összeghez, miután a 2017-es elnökválasztási kampányához a Cotelectől vett fel hitelt.

Az ukrajnai háború kapcsán Le Pen megerősítette, hogy egy szabad Ukrajnát támogat, amely nem függ sem az Egyesült Államoktól, sem az Európai Uniótól, sem Oroszországtól. A szélsőjobboldali jelölt kifejezte szolidaritását és együttérzését az ukrán néppel, jelezte, hogy támogatja Ukrajna anyagi és védelmi megsegítését, de ellenzi az embargót az orosz olajra és gázra.

Éles vita alakult ki az európai uniós kérdésekről is a két politikus között, miután Macron azzal vádolta meg Le Pent, hogy a programjában bújtatottan benne van Franciaország kivezetése az Európai Unióból. A Nemzeti Tömörülés jelöltje ezt határozottan cáfolta.

Aztán, miután Marine Le Pen megerősítette, hogy megválasztása esetén betiltaná a muzulmán fejkendő viselését nyilvános helyeken, Macron úgy fogalmazott, hogy ennek polgárháború lehet a vége. Le Pen véleménye szerint a fejkendő az iszlamisták egyenruhája, amely a nők és férfiak közti egyenjogúságot támadja.

„Amit ön javasol, az a francia szellem elárulása, honfitársaink millióit szorítaná ki a közéletből” – mondta Macron, aki szerint egy ilyen intézkedés a kirekesztés törvénye lenne, míg Le Pen a szabadságvédelem törvényéről beszélt.

A fejkendőről szóló vita rendszeresen kirobban Franciaországban, miután a szekularizáció, azaz az állam és a vallás szétválasztásának nevében a vallási jelképek viselését szigorúan szabályozzák a törvények. Igy a közoktatási intézményekben tilos minden vallási megkülönböztető jegy, a muzulmán fejkendőn kívül kereszt vagy kipa viselése is. Macron a vita ezen részében arra emlékeztetett, hogy mandátuma alatt a parlament elfogadott egy törvényt az iszlamista ideológia visszaszorításáról.

A két legnézettebb országos televízió, a TF1 kereskedelmi csatorna és a France2 köztelevízió által szervezett hagyományos vitaműsorban a két jelölt csaknem három órán át vitázott a franciákat leginkább foglalkoztató kérdésekről, a nemzetközi ügyek mellett a megélhetési gondokról, a közbiztonságról, Franciaország versenyképességéről, az egészségügy helyzetéről, a környezetvédelemről, a francia szociális modellről és a fiatalok jövőjéről.

Még a vita kezdetén egy rövid kézfogást követően Marine Le Pen rossznak ítélte meg az elmúlt öt év kormányzásának eredményét, míg Macron kijelentette, hogy Le Pen elnökválasztási programjának se füle, se farka.

A hagyományos elnökjelölti tévévita általában nem módosítja a jelöltek közötti erőviszonyokat, de fontos szerepe lehet a bizonytalanok meggyőzésében. Négy nappal a vasárnapi második forduló előtt a legfrissebb felmérések Emmanuel Macron 54-56,5 százalékos győzelmét jelzik, míg Marine Le Pen a szavazatok 43,5-46 százalékára számíthat. Öt évvel ezelőtt Macron kétharmados győzelmet aratott Le Pen felett.