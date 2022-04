Biden: Nincs még rá bizonyíték, hogy Mariupol teljesen elesett

Joe Biden amerikai elnök nemcsak a katonai segélyt és menekültek befogadását jelentette be csütörtökön, de beszédet is tartott, amiben természetesen az agresszor Oroszországot vette elő. „Történelmi győzelemnek” nevezte az ukránok győzelmét a Kijev körüli csatákban (voltaképp az oroszok visszavonultak a teljes északi frontról). Hozzátette, Ukrajna megsegítését fel kell gyorsítani, mivel itt az új orosz offenzíva, ami földrajzilag kisebb területen összpontosul, de nem kisebb a brutalitása.

A fegyverekkel való támogatás mellett azzal is Ukrajna mellé áll az Amerikai Egyesült Államok, hogy kikötőiből kitiltja az orosz és orosz érdekeltségű hajókat.

Megemlékezett a kikötőváros Mariupolról is, aminek elfoglalását (leszámítva az Azovstal acélmű területét) csütörtökön tették hivatalossá az oroszok, maga Vlagyimir Putyin is erről beszélt. Ellenben Biden szerint

Biden arra kérte Putyint, engedje be a humanitárius segélyt a városba és engedje az Azovstal területén rekedt civileket kijutni az ostromzárból. Volodimir Zelenszkij meg is köszönte hamar a Twitteren az amerikai kiállást, ami „megóvja a demokrácia és szabadság védelmezőinek életét és közelebb visz minket az ukrajnai béke helyreállításához”.

I’m grateful to @POTUS & 🇺🇸 people for the leadership in supporting the people of Ukraine in the fight against Russian aggression. This help is needed today more than ever! It saves the lives of our defenders of democracy and freedom and brings us closer to restoring peace in 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2022