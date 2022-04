100 ezer ukránt fogad be az USA

Joe Biden amerikai elnök bejelentette csütörtökön, hogy 100 ezer ukrán menekültet befogad az Egyesült Államok. A Uniting for Ukraine, azaz Egyesülés Ukrajnáért program keretében szabadon jöhetnek az ukránok az USA-ba (ideiglenesen), ha bizonyítják, hogy valaki támogatja őket a tengerentúlon. Hétfőn már jelentkezhetnek azok a szponzorok a programba, akik anyagilag támogatnák azt. (Guardian)

The program is called "Uniting for Ukraine," part of Biden's commitment to welcome up to 100k Ukrainians into the US. Officials say it's an "expression of solidarity with displaced Ukrainians and a "clear signal of support" for European nations hosting historic number of refugees

— amna (@IAmAmnaNawaz) April 21, 2022