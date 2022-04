Újabb hamisított Zelenszkij-videó megjelenésére figyelmeztet az ukrán parlament

Az ukrán Nemzetbiztonsági Központ értesülései alapján az orosz hírszerzés újabb hamisított videó kiadását tervezi, hogy félretájékoztassa a közvéleményt – olvasható az ukrán parlament szombati Twitter-üzenetében.

Az úgynevezett deepfake technológiával készülő videóban a tájékoztatás szerint az fog látszani, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök negatív hangnemben beszél egyes ukrán városokról, például Mariupolról.

A deepfake a fotómanipuláció egy továbbfejlesztett változata, csak itt gépi tanulást és mesterséges intelligenciát használó programok dolgoznak azon, hogy egy adott videóban bárki arcát kicserélhessék egy másik emberére.

❗️ WARNING

Russia plans to launch a new deepfake with President @ZelenskyyUa.

In a fictitious statement, the president will allegedly express "his negative attitude towards Ukrainian cities, in particular to #Mariupol," according to the Center for Information Security.#StopPutin

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) April 16, 2022