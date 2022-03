Nem igaz, hogy csökkent az orosz katonai tevékenység Csernyihivnél a polgármester szerint

Habár az orosz védelmi tárca kedden még arról tájékoztatott, hogy csökken a katonai tevékenység Kijev és Csernyihiv térségében, a csernyihivi polgármester szerint ebből egy szó sem igaz. A CNN-nek adott interjújában úgy fogalmazott:

Vlagyiszlav Atrosenko szerint az oroszok közlésével ellentétben nőtt a katonai tevékenység a bejelentés óta. Szerdán épp Csernyihiv központját érte orosz támadás, 25 ember megsérült, kórházban ápolják őket. A polgármester leszögezte: a sérültek mind civilek.

