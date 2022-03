Az oroszok a kőolajért és a gabonáért is rubelt kérnének

Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke szerint Oroszországnak előnyös lenne, ha bővítené a csak rubelért exportált áruk listáját, amire így felkerülhetne például a műtrágya, a gabona, az étolaj, a kőolaj, a szén és a fémek. A duma elnöke a felvetést azzal nyomatékosította, hogy

az európai államoknak minden piaci lehetőségük megvan arra, hogy rubelben fizessenek. Nincs semmi tragédia a rubelben történő fizetésben. Sokkal rosszabb az a helyzet, amikor van pénz, de nincs áru. Az együttműködésnek kölcsönösen előnyösnek kell lennie.

Putyin március 23-án jelentette be, hogy az Ukrajna ellen indított háborúval összefüggésben barátságtalannak minősített országoktól – köztük az Európai Unió valamennyi tagállamától, így Magyarországtól is – csak rubelben fogadják el a földgáz árát. Válaszul erre a világ legfejlettebb ipari államait összefogó, az Európai Uniót is magába foglaló G7 csoport kormányai felszólították az országukban orosz energiahordozók importjával foglalkozó vállalatokat, hogy ne fizessenek rubelben az érvényes szerződések alapján Oroszországtól vásárolt földgázért.

Az orosz hatóságok március 31-ig ígérték a rubelfizetésre történő átállás összes részletének kidolgozását, olvasható az MTI-n.