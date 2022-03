Putyint becsaphatta a hadvezetés, nő a feszültség az elnök körül

Eddig hol igaznak bizonyultak, hol nem igazolta a valóság azokat az amerikai hírszerzési jelentéseket, amik minden héten kiszivárognak vagy nyilvánosan közlik őket Washingtonban. Újabb ilyen értesülés érkezett, méghozzá Kaitlan Collins, a CNN Fehér Ház-i tudósítójának Twitterén keresztül.

Collins szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt félrevezette az orosz hadvezetés arról, hogyan mehet végbe, illetve hogyan áll az ukrajnai hadjárat. Ez pedig folyamatos feszültséget okoz az államfő és a hadügy vezetése között. Amit sok szakértő mond már a háború eleje óta, igazolja mindezt: hogy a hadvezetés se meri elmondani az igazat (tehát a rossz híreket) Putyinnak, ahogy például azt sem, hogy sorkatonákat vetettek be.

This is new intelligence that’s been declassified by the U.S. “We have information that Putin felt misled by the Russian military. There is now persistent tension between Putin and the MOD, stemming from Putin’s mistrust in MOD leadership,” US official says. https://t.co/MRnzh1E6IP

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 30, 2022