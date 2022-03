Moszkva: Az oroszok csökkentik katonai tevékenységet Kijev térségében

Az orosz védelmi minisztérium úgy döntött, hogy alapvetően csökkenti a katonai tevékenységet Kijev és Csernyihiv térségében – jelentette be a tárca helyettes vezetője, Alekszander Fomin kedden Moszkvában.

A Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Fomin azzal indokolta ezt a döntést, hogy „az Ukrajna semlegességéről és nem nukleáris státuszáról szóló megállapodás előkészítéséről, valamint Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákról szóló tárgyalások hamarosan a gyakorlatba is áthelyeződnek”.

Emiatt az orosz védelmi minisztérium „a kölcsönös bizalom növelése és a további tárgyalásokhoz szükséges feltételek megteremtése, valamint a fenti megállapodás aláírásának végső céljának elérése érdekében” arról döntött, hogy radikálisan csökkentik a katonai tevékenységet Kijev és Csernyihiv térségében – közölte Fomin.

A Guardian beszámolója alapján a béketárgyalások orosz főtárgyalója, Vlagyimir Megyinszkij is megszólalt, aki elmondta, hogy Oroszország „két lépést is tett a konfliktus csökkentése érdekében”.

Megyinszkij hozzátette: Putyin és Zelenszkij találkozója a békeszerződés előzetes aláírásával egy időben lehetséges.

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó a Twitteren arról írt, hogy a NATO 5. cikkéhez hasonló kollektív védelmi záradék is szóba került a védelmi tárgyaláson, amely azt jelentené, hogy Ukrajna védelmét többek között az USA, Törökország, Franciaország, Németország stb. biztosítaná.

Briefly. Security guarantees treaty with an enhanced analogue of Article 5 of NATO. Guarantor states (USA, UK, Turkey, France, Germany etc.) legally actively involved in protecting 🇺🇦 from any aggression. Implementation through a referendum & parliaments of the guarantor states.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022