Trump ideiglenesen felfüggeszti a Hormuzi-szorosnál indított amerikai műveletet

Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök kedden.

Az amerikai elnök saját közösségi oldalán, a Truth Social felületén közzétett bejegyzésében mindezt részben a teheráni vezetéssel történt egyeztetések során elért előrelépéssel indokolta.

„Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel, egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, addig a Szabadság Projekt (a hajók mozgása a Hormuzi-szoroson keresztül) rövid időre szünetel, hogy meglássuk a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e” – írta Donald Trump.

Az elnök hozzátette, hogy döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Iránnal szemben korábban elért amerikai katonai siker.

Trump vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől az Egyesült Államok hadereje Szabadság Projekt (Project Freedom) néven műveletet indít, amelynek keretében védelmet és kíséretet biztosítanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára, amelyek a közlekedési útvonal zárlata miatt az elmúlt több mint két hónapban az Arab-öböl vizein rekedtek. Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehér Ház sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10-en a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket.