Visszahívták a kiflis tejet

Termékvisszahívást kezdeményezett a Kifli.hu Shop Kft. az 1L-es kiszerelésű, 1,5 százalékos Miil UHT tejjel kapcsolatban, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre – hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról is.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%,

kiszerelés: 1 L,

minőségmegőrzési idő: 14.03.2026,

forgalmazó: Velká Pecka s.r.o,

magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, az NKFH azt javasolja, hogy azt ne fogyassza el.