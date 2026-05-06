Visszahívták a kiflis tejet

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 06. 13:27
A Kifli kérésére visszahívták az egyik népszerű tejet, mert lejárt szavatossággal került értékesítésre.

Termékvisszahívást kezdeményezett a Kifli.hu Shop Kft. az 1L-es kiszerelésű, 1,5 százalékos Miil UHT tejjel kapcsolatban, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítésre – hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról is.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%,
  • kiszerelés: 1 L,
  • minőségmegőrzési idő: 14.03.2026,
  • forgalmazó: Velká Pecka s.r.o,
  • magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, az NKFH azt javasolja, hogy azt ne fogyassza el.

