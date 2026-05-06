Jordániában betiltották a pornóoldalakat, hogy azok ne verjék át a felhasználókat

A jordániai távközlési hatóság kedden bejelentette, hogy blokkolta a királyságban működtetett összes pornográf tartalmú internetes oldalhoz való hozzáférést, megakadályozandó az érintett oldalak használatából adódó csalásokat és a kizsákmányolást – írja az MTI.

Lara al-Katib, a hatóság tisztségviselője közölte, hogy az intézkedés végrehajtását az összes távközlési szolgáltatótól megkövetelik, a tiltás pedig minden olyan weboldalra vonatkozik, amely pornográf tartalmat mutat be jogszerűen vagy illegálisan, „magában hordozva ezzel a felhasználókat fenyegető csalások vagy megtévesztések kockázatát”.

A jordániai iszlamista mozgalom egyik parlamenti képviselője üdvözölte a döntést: Dima Tabub a közösségimédia-felületén arról írt, hogy 2025 októberében nem véletlenül kérte a kormányt a beavatkozásra, hiszen kulcsfontosságú kérdésről van szó.

Az iszlám országokban a pornográf tartalmak bemutatása tiltott, mert az iszlám jog (saría) szerint sérti az erkölcsi normákat. Ezek korlátozása és jogi szabályozása épp ezért rendkívül szigorú, a tiltás konkrét indoklása és technikai megvalósítása azonban országonként eltérő. A legtöbb országban a vallási erkölcsnek és a szeméremre vonatkozó előírások betartásával indokolják a tiltást, mások viszont a jordániai példához hasonlóan a kiberbűnözésre és biztonsági kockázatokra hivatkoznak.

Az Egyesült Arab Emírségekben 2021-ben fogadták el a kiberbűnözés elleni törvényt, amely pénzbírsággal vagy akár börtönbüntetéssel is büntetheti a pornográf tartalom tárolását vagy továbbítását. Hasonló szabályozás van érvényben Katarban is, a hatóságok pedig mindkét országban alkalmazzák a weboldalak blokkolásához szükséges tartalomszűrő szoftvereket.

Jordániában két évvel az Emírségek után, 2023-ban lépett hatályba a kiberbűnözés elleni törvény, amelyet a biztonságos internethasználat védelmére és a rosszindulatú szoftverek veszélyei ellen alkottak meg. A törvény már akkor is nevesítette és büntetendő cselekménynek minősítette a közszemérem megsértését, valamint a pornográfia terjesztését.