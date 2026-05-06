Pénteken lesz a Magyar Fagylalt Napja, amin egy szabályt betartva féláron nyalhatunk

Vincze Miklós
2026. 05. 06. 13:37
A kezdeményezéshez több mint háromszáz hely csatlakozott.

Idén április 8-án, pénteken rendezik meg a Magyar Fagylalt Napját: a kezdeményezéshez az ország legkülönbözőbb részein működő cukrászdák és fagylaltozók csatlakoztak, amelyek mind vállalták, hogy legalább négyféle fagyit tartanak majd féláron, helyben fogyasztásra.

Az eseményhez május elejéig lehetett csatlakozni, a fagyiimádóknak pedig csak egy dologra kell figyelniük: arra, hogy legalább négy ízből összesen minimum négy gombócot vásároljanak, hiszen a kedvezmény csak így érvényes.

Az akcióban részt vevő helyek listája itt található.

