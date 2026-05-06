350 ezer nyugdíjas kap rendkívüli emelést 2026-ban Magyar Péter bejelentése nyomán

A Tisza Párt választási vállalásai között egy nagyobb fejezet foglalkozik azzal, hogy a nyugdíjrendszerrel mit terveznek tenni, ha kormányra kerülnek – emlékeztetett Farkas András nyugdíjszakértő, a Heti TV Pirkadat című műsorában.

A választási győzelmet követően Magyar Péter bejelentette, hogy a legkisebb nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások emelését mindenképp meglépik az idén. Ennek három fő eleme van, amelyből a szakértő szerint két elemet fognak megvalósítani 2026-ban.

Az első fő elem, a legkisebb nyugdíjjal rendelkezők számára lehet örömhír, a Tisza Párt elhatározta, hogy Magyarországon nem lehet 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat fizetni. Ez az öregségi nyugdíjasokon kívül a rokkantsági ellátottakra is vonatkozik. A lépés 225 ezer öregségi nyugdíjast, és mintegy 50-60 ezer rokkantsági ellátottat érint, tehát összességében 280 ezer ember ellátását növelnék meg.

A 120 ezer forintos minimális nyugdíj fölötti sávban egy 120 és 140 ezer forintos sávot jelölt ki a Tisza Párt a programjában. Itt egy plusz nyugdíjnövelést fognak beiktatni, ami pedig havi 6-12 ezer forint közötti plusz emelést jelent az érintetteknek. Valószínűleg azért ebben a sávban húzták meg a limitet, mert a mélyszegénységi küszöb 140 ezer forint környékén ingadozik Magyarországon. A lépés újabb 125 ezer nyugdíjast érint.

Összességében körülbelül 400 ezren részesülnek valamilyen pluszjuttatásban az idén a Tisza Párt vállalása alapján. Ebből 350 ezer öregségi nyugdíjas.

Hogy melyik hónapban érkezhet az emelés, azt nem tudni, hiszen az új kormány egyelőre nem alakult meg. Az látszik, hogy a költségvetési mozgástér rendkívül kifeszített, de Farkas András szerint az új kormánynak lehetősége lesz arra, hogy a pénzügyi keretet előteremtse. Az intézkedések körülbelül 205 milliárd forintba kerülnének, ezt a keretet egy költségvetésben akkor is „össze lehet kaparni a sarokból”, ha tényleg nagyon foghíjas a büdzsé – jelentette ki.

A párt programjában beharangozott további intézkedések várhatóan csak 2026 után léphetnek életbe. Ezek közé tartoznak egyebek közt a következők