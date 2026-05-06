350 ezer nyugdíjas kap rendkívüli emelést 2026-ban Magyar Péter bejelentése nyomán

A Tisza Párt választási vállalásai között egy nagyobb fejezet foglalkozik azzal, hogy a nyugdíjrendszerrel mit terveznek tenni, ha kormányra kerülnek – emlékeztetett Farkas András nyugdíjszakértő, a Heti TV Pirkadat című műsorában.
A választási győzelmet követően Magyar Péter bejelentette, hogy a legkisebb nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások emelését mindenképp meglépik az idén. Ennek három fő eleme van, amelyből a szakértő szerint két elemet fognak megvalósítani 2026-ban.
- Az első fő elem, a legkisebb nyugdíjjal rendelkezők számára lehet örömhír, a Tisza Párt elhatározta, hogy Magyarországon nem lehet 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat fizetni. Ez az öregségi nyugdíjasokon kívül a rokkantsági ellátottakra is vonatkozik. A lépés 225 ezer öregségi nyugdíjast, és mintegy 50-60 ezer rokkantsági ellátottat érint, tehát összességében 280 ezer ember ellátását növelnék meg.
- A 120 ezer forintos minimális nyugdíj fölötti sávban egy 120 és 140 ezer forintos sávot jelölt ki a Tisza Párt a programjában. Itt egy plusz nyugdíjnövelést fognak beiktatni, ami pedig havi 6-12 ezer forint közötti plusz emelést jelent az érintetteknek. Valószínűleg azért ebben a sávban húzták meg a limitet, mert a mélyszegénységi küszöb 140 ezer forint környékén ingadozik Magyarországon. A lépés újabb 125 ezer nyugdíjast érint.
Összességében körülbelül 400 ezren részesülnek valamilyen pluszjuttatásban az idén a Tisza Párt vállalása alapján. Ebből 350 ezer öregségi nyugdíjas.
Hogy melyik hónapban érkezhet az emelés, azt nem tudni, hiszen az új kormány egyelőre nem alakult meg. Az látszik, hogy a költségvetési mozgástér rendkívül kifeszített, de Farkas András szerint az új kormánynak lehetősége lesz arra, hogy a pénzügyi keretet előteremtse. Az intézkedések körülbelül 205 milliárd forintba kerülnének, ezt a keretet egy költségvetésben akkor is „össze lehet kaparni a sarokból”, ha tényleg nagyon foghíjas a büdzsé – jelentette ki.
A párt programjában beharangozott további intézkedések várhatóan csak 2026 után léphetnek életbe. Ezek közé tartoznak egyebek közt a következők
- a 140 ezer forint feletti nyugdíjakra differenciált nyugdíjemelést terveznek bevezetni. A program részletei egyelőre nem ismertek.
- Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése. Valószínűleg csak 2027-től kezdeményezik a 350 milliárd forintba kerülő programot, de nem lehet kizárni, hogy már Karácsony előtt odaadják az időseknek a juttatást.
- Megduplázzák az időskorúak járadékát.
- Másfélszeresére emelik az ápolási díjat.