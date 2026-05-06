Döntött az Aldi: megváltozik a magyar boltok többsége

Az Aldi célja egyértelmű: megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak szeretnénk lenni a piacon. Minden döntésünket ennek a célnak rendeljük alá – jelentette ki a portálnak Bernhard Haider. Az új koncepció is ezt szolgálja: úgy alakítjuk át az üzleteinket, hogy a vásárlónak könnyebb legyen tájékozódni, könnyebb, gyorsabb legyen a bevásárlás, miközben munkatársainknak egyszerűbb legyen az üzletek működtetése és az árufeltöltés – tette hozzá.

Az új üzletkoncepción már évek óta dolgoznak: a cég anyavállalatánál az Aldi Südnél folyamatosan tesztelik innovációkat. Az elmúlt másfél évben több magyarországi üzletüket is átalakították, és ezek tapasztalatait beépítették a globális koncepcióba, amelyet minden országban bevezetnek. Az időzítés egy korábban meghatározott terv szerint történik, Svájcban, Olaszországban és Szlovéniában már jórészt így működnek a diszkontlánc boltjai.

A magyarországi átalakítás megindításáról is már tavaly döntés született, így nincs összefüggésben sem a politikai helyzettel, sem a választások eredményével.

– hívta fel rá a figyelmet.

Gyors tempóban újulnak meg a boltok

A cégvezető elmondta:

az átalakítások után az eladótérben egy helyre csoportosítják az összetartozó termékeket, az üzletbe érkező vásárlókat már a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs, virág fogadja.

A napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek az első sorokba kerülnek.

A nem élelmiszer jellegű, úgynevezett középső soros termékek kisebb helyet foglalnak el, így több tér jut az élelmiszereknek.

A szárazárutermékek esetében nagy számban helyeznek át termékeket a polcokról raklapra, ami javítja az elérhetőséget és növeli a hatékonyságot: egyszerre nagyobb mennyiséget biztosítanak, ritkábban szükséges az árufeltöltés, ami a munkatársak számára időmegtakarítást jelent.

A koncepció keretében nem vezetnek be önkiszolgáló kasszákat.

Az átalakítások nem érintik az üzletek alapterületét, mivel kizárólag belső átrendezéssel járnak.

A munkálatokat már elkezdték, a vásárlók országszerte egyre több helyen találkozhatnak az új üzletbelsőkkel. 188 hazai üzletünk mintegy háromnegyedét alakítják át, ebből 124 egységgel május közepéig végeznek, további 22 üzlet pedig a harmadik negyedévben újul meg. Ez egy nagy volumenű, de gyorsan végrehajtott projekt: üzletenként néhány nap alatt zajlik le, jellemzően nyitvatartási időn kívül.