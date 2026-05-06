Aldidiszkontboltüzlet
Gazdaság

Döntött az Aldi: megváltozik a magyar boltok többsége

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
24.hu
2026. 05. 06. 12:19
Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
Globális koncepcióváltás zajlik diszkontláncnál, ennek keretében a hazai egységek többségét átalakítják – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában.

Az Aldi célja egyértelmű: megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak szeretnénk lenni a piacon. Minden döntésünket ennek a célnak rendeljük alá – jelentette ki a portálnak Bernhard Haider. Az új koncepció is ezt szolgálja: úgy alakítjuk át az üzleteinket, hogy a vásárlónak könnyebb legyen tájékozódni, könnyebb, gyorsabb legyen a bevásárlás, miközben munkatársainknak egyszerűbb legyen az üzletek működtetése és az árufeltöltés – tette hozzá.

Az új üzletkoncepción már évek óta dolgoznak: a cég anyavállalatánál az Aldi Südnél folyamatosan tesztelik innovációkat. Az elmúlt másfél évben több magyarországi üzletüket is átalakították, és ezek tapasztalatait beépítették a globális koncepcióba, amelyet minden országban bevezetnek. Az időzítés egy korábban meghatározott terv szerint történik, Svájcban, Olaszországban és Szlovéniában már jórészt így működnek a diszkontlánc boltjai.

A magyarországi átalakítás megindításáról is már tavaly döntés született, így nincs összefüggésben sem a politikai helyzettel, sem a választások eredményével.

– hívta fel rá a figyelmet.

Gyors tempóban újulnak meg a boltok

A cégvezető elmondta:

  • az átalakítások után az eladótérben egy helyre csoportosítják az összetartozó termékeket, az üzletbe érkező vásárlókat már a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs, virág fogadja.
  • A napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek az első sorokba kerülnek.
  • A nem élelmiszer jellegű, úgynevezett középső soros termékek kisebb helyet foglalnak el, így több tér jut az élelmiszereknek.
  • A szárazárutermékek esetében nagy számban helyeznek át termékeket a polcokról raklapra, ami javítja az elérhetőséget és növeli a hatékonyságot: egyszerre nagyobb mennyiséget biztosítanak, ritkábban szükséges az árufeltöltés, ami a munkatársak számára időmegtakarítást jelent.
  • A koncepció keretében nem vezetnek be önkiszolgáló kasszákat.

Az átalakítások nem érintik az üzletek alapterületét, mivel kizárólag belső átrendezéssel járnak.

A munkálatokat már elkezdték, a vásárlók országszerte egyre több helyen találkozhatnak az új üzletbelsőkkel. 188 hazai üzletünk mintegy háromnegyedét alakítják át, ebből 124 egységgel május közepéig végeznek, további 22 üzlet pedig a harmadik negyedévben újul meg. Ez egy nagy volumenű, de gyorsan végrehajtott projekt: üzletenként néhány nap alatt zajlik le, jellemzően nyitvatartási időn kívül.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Történelemérettségi: honfoglalás, görög–római építészet, középkori egyház
Balásy Gyula volt a rejtélyes „B.” a 2024-es gazdaglistán
Tudományos podcastet indít Varga Judit
Kvíz: megadunk pár fontos összetevőt, neked csak azt kell kitalálnod, melyik desszertről van szó
Tökélyre vitték a haszonmaximálást, most teljes a bizonytalanság a Balásy-birodalomban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik