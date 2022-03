Először foglalt le orosz luxusjachtot a brit kormány

CEM OZDEL / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

A brit kormány kedden lefoglalta egy meg nem nevezett orosz oligarcha 17 milliárd forint értékű luxusjachtját – számolt be az MTI londoni tudósítója. Az állami hírügynökség a brit közlekedési miniszter alsóháznak megküldött átiratára hivatkozva írja,

azért nem lehet tudni, ki a csaknem 60 méter hosszúságú luxushajó tulajdonosa, mert a kilétét „szándékosan és alaposan eltitkolták” a járművet hivatalosan bejegyző cég képviselői.

A Phi nevű luxusjachtot a karib-tengeri Saint Kitts és Nevis szigetországban jegyezték be, de máltai lobogó alatt közlekedett. A szigetország jelenleg is a brit nemzetközösségi országok csoportjába tartozik, alkotmányos államfője II. Erzsébet királynő.

A hajót a kelet-londoni Canary Wharf üzleti negyedének kikötőjében, a Temzén lehorgonyozva találták.

A Hollandiában gyártott orosz jachton hat különálló luxuslakosztály és úszómedence is van.

Grant Shapps brit közlekedési miniszter szerint a brit kormány Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és cimboráinak is egyértelmű és erőteljes figyelmeztetést küldött azzal, hogy feltárta a szuperjacht tulajdonosi hátterét, és lefoglalta hajót.

A brit hatóságok most először foglaltak le brit területi vizeken orosz tulajdonú hajót azóta, hogy az Ukrajna elleni orosz invázió miatt a brit kormány széleskörű szankciókat léptetett érvénybe Oroszország ellen. Aszankciók keretében a brit kormány az utóbbi hetekben több száz orosz oligarcha ellen jelentett be büntetőintézkedéseket, ami többek között vagyonbefagyaszással és beutazási tilalommal is jár.