Lekeverték Putyin beszédét az orosz állami tévében

Vlagyimir Putyin a Krím-félsziget elcsatolásának nyolcadik évfordulója alkalmából mondott beszédet a moszkvai Luzsnyiki Stadionban több tízezer ember előtt, az orosz állami tévé nézői viszont nem hallgathatták végig azt, mert véletlenül lekeverték és az eseményen elhangzott hazafias dalokat játszottak be helyette, írja a Guardian.

A helyszínen egyébként mindenki egyként lobogtatta az orosz zászlókat, miközben Putyin az Ukrajnában indított, általa speciális hadműveletnek nevezett fegyveres konfliktust méltatta. Dicsérte a katonákat, akik állítása szerint hősiesen küzdenek a frontokon.

A stadionban nem focimeccs, hanem koncert volt, az orosz elnök pedig a beszéde után elhagyta a színpadot.

Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a tévéközvetítéssel kapcsolatban azt mondta, a szerver technikai meghibásodása okozta a problémát.

Transmission of Putin’s speech suddenly cuts. Funny business with Russian TV. Kremlin can’t help itself. pic.twitter.com/VrT9SMOonO

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 18, 2022