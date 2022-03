Úgy tűnik, ideje volt Schwarzeneggert is bevetni

Arnold Schwarzenegger, színész, volt kormányzó, testépítő egy kilenc perces videót posztolt a Twitterre, amelyben az orosz történelemről beszélt, és arról, mennyire szereti az oroszokat. Majd elkezdett az orosz katonákhoz beszélni, akik szerinte pontosan tudják, hogy ez a háború nem Oroszország védelméről szól, hanem egy illegális háború.

Putyinnak pedig azt üzente, hogy ő vezeti ezt a háborút, ezért meg is tudja állítani.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022