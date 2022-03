Mihajlo Podoljak, az ukrán tárgyaló delegáció tagja írta a Twitteren, hogy ma újra tárgyalóasztalhoz ülnek a felek.

Podoljak előzetesen arról számolt be, hogy a szerdai tancsákozás főbb pontjai a tűzszünet, valamint a csapatkivonások kérdései lesznek.

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022