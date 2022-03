Financial Times: Az oroszok fegyvereket kértek Kínától

A Financial Times amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írja, hogy a háború kezdete óta Oroszország katonai felszerelést kért Kínától. Emiatt attól tartanak a Fehér Házban, hogy Kína segítséget fog nyújtani az oroszoknak és aláássa az Ukrajna segítésére irányuló nyugati erőfeszítéseket. A lap hozzátette, hogy más amerikai kormányzati források úgy vélik, hogy Oroszország kezd kifogyni bizonyos típusú fegyverekből. A New York Times szerint Moszkva gazdasági segítséget is kért szomszédjától.

A cikkekre reagálva Kína amerikai nagykövetsége arra hívta fel a figyelmet, a legfontosabb most az, hogy a jelenlegi feszült helyzet ne súlyosbodjon.

Az amerikai és kínai diplomaták hétfőn Rómában tanácskoznak.

