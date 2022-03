A NATO-főtitkár az orosz vegyi fegyverektől tart

Jens Stoltenberg szerint Oroszország vegyi fegyverek bevetését tervezi Ukrajnában. A NATO-főtitkár a Welt am Sonntag című német vasárnapi lapnak óva intette Moszkvát attól, hogy tömegpusztító fegyvereket vessen be. Mint mondta, ez háborús bűncselekmény lenne. Szerinte a Kreml hamis ürügyeket talál ki, hogy megpróbálja igazolni a megmagyarázhatatlant. Jens Stoltenberg az eddiginél is durvább erőszaktól tart.

Ukrajna népe bátran és elszántan ellenáll az inváziónak, de a következő napok valószínűleg még nagyobb megpróbáltatásokat hoznak.

Az MTI szemléje szerint a NATO-főtitkár ismét kizárta a szövetség beavatkozását a háborúba, de jelezte, megerősítik a katonai jelenlétét a szövetség keleti szárnyán, és történetében először aktiválta az úgynevezett többnemzetiségű gyorsreagáló erejét. 130 repülőgépet és több mint 200 hajót helyeztek magas készültségbe.