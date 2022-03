ICE T a korábbinál centrum felé húzóbb álláspontot foglal el az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban

Az ismert rapper korábban arról írt, hogy ha az Egyesült Államok egyetlen lövedéket lő egy orosz katonára, kirobban a harmadik világháború.

Here’s the Situation: As soon as the US fires ONE bullet at a Russian solider. From the Ground or Air…. WE are at War with Russia. Not good. pic.twitter.com/PgEA8LBUtg

— ICE T (@FINALLEVEL) March 2, 2022