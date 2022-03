Az elmúlt 24 órában kevesebb volt az orosz légicsapás

Az elmúlt 24 órában kevesebb orosz légi- és tűzcsapás volt, mint az előző napokban – áll a brit védelmi minisztérium rendszeres hírszerzési jelentésében. A britek egyúttal figyelmeztetnek, hogy az orosz fegyveres erők valószínűleg tovább nyomulnak a déli kikötőváros, Mikolajiv felé.

A hírszerzés szerint annak is van realitása, hogy egyes haderők megkerülik Mikolajivot, hogy egy másik kikötő, Odessza felé vegyék az irányt.

Ukrajna továbbra is tartja Harkivot, Csernyihivot és Mariupolt,

az északkeleti Szumi városából pedig utcai harcokról érkeztek jelentések. A védelmi minisztérium szerint nagy valószínűséggel mind a négy várost bekerítették az orosz erők.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2022