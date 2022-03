Oroszországban a BBC-t és a Facebookot is blokkolják

Az orosz kommunikációs hatóságok korlátozták a hozzáférést a BBC orosz nyelvű oldalához – jelentette az RIA állami hírügynökség.

A Deutsche Welle honlapja egyáltalán nem érhető el az országban, és az egyik legnagyobb független, Lettországban működő orosz hírszolgáltatót, a Meduzát is többnyire korlátozzák. Egyes oroszországi régiók olvasói arról is beszámoltak, hogy az RFE/RL oroszországi szolgálatának, a Radio Szvoboda rádiónak a honlapjához is nehéz hozzáférni. A Globalcheck arról is beszámolt, hogy Oroszországban az App Store-t és a Google Play-t is blokkolják, de a felhasználók beszámolója szerint a Facebookhoz is akadozik a hozzáférés.

(BBC/Meduza)